Les deux agriculteurs tombés dans un silo sont décédés.

Vers 16h15 le mercredi 26 septembre, un employé originaire du Guatemala de 23 ans est tombé dans un silo à ensilage. Ce dernier était employé de la ferme depuis plus d'un an. Au moment de l'incident, le propriétaire de la ferme, M. Dany Rodrigue, s'est porté à son secours, mais a subi le même sort en faisant une chute de près de 7,5 mètres (25 pieds). Les deux hommes se sont évanouis sur le lit de végétaux entassés jusqu'au trois quart du silo.



Les services d'urgence de Beauceville et Saint-Georges ont été appelés sur les lieux. Plusieurs heures se sont écoulées avant que les deux hommes puissent être extirpés du silo. Selon des personnes présentes sur les lieux, les pompiers ne sont pas formés pour intervenir dans des espaces clos comme un silo. Les pompiers doivent suivre plusieurs formations et les maintenir année après année, ils doivent donc faire des choix.

Selon le site du gouvernement de l'Ontario, les bâtiments agricoles qui contiennent du fumier ou des végétaux sont des endroits très dangereux et on doit y entrer avec des précautions particulières. Ces bâtiments, lorsque remplis, peuvent contenir jusqu'à cinq différents gaz mortels. Dans le cas d'un silo d'ensilage, c'est souvent le dioxyde de carbone qui est présent et qui selon la concentration peut entraîner la mort d'un humain en quelques secondes.



l'enquête se poursuit et déterminera la cause exacte de la mort des deux hommes.