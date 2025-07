État d'urgence à Lac-Etchemin: plusieurs routes fermées

La Municipalité de Saint-Isidore a informé la population, ce mardi 8 juillet, de la fermeture d'urgence du rang de la Grande-Ligne, en direction de Saint-Lambert, pour cause d'un affaissement de la route. En effet, une partie de la route a commencé à s'effondrer au niveau du 102 rang de la Grande-Ligne. La circulation n'est donc plus possible à ...