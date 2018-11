Huit perquisitions en Beauce : la SQ saisit 50 grammes de cocaïne

Le 25 octobre, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont effectué huit perquisitions en matière de stupéfiants. Six personnes ont été arrêtées, dont cinq hommes et une femme. Tous sont âgés entre 24 ans et 35 ans.

Trois d'entre eux comparaîtront aujourd'hui au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce ; les trois autres ont été libérés. Les procédures de ces derniers devraient se poursuivre au même palais de justice dans quelques mois, soit le 25 janvier 2019.

« Cette opération en matière de stupéfiants visait l’arrestation de plusieurs vendeurs de stupéfiants qui œuvraient dans le secteur de la Beauce et de ses environs. Au total, une quarantaine de policiers ont participé à cette opération », de dire Hélène Saint-Pierre du Service des communications de la SQ.

Les policiers ont saisi environ 4 900 $ en argent canadien. Ils ont saisi également 50 grammes de cocaïne, 45 grammes haschich et 155 grammes de cannabis, sans compter 3 800 cigarettes de contrebande. Deux véhicules et un poing américain ont par ailleurs été réquisitionnés par les forces de l'ordre.