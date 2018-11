Saint-Alfred : deux automobilistes circulent à 144 km/h

Le Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec (SQ) nous a informé que deux automobilistes ont été interceptés pour grand excès de vitesse, il y a moins d'une semaine, et que quatre autres l'ont été en lien avec les capacités affaiblies en fin semaine.

Le mercredi 7 novembre, à Saint-Alfred, les policiers de la MRC de Robert Cliche ont intercepté deux automobilistes sur la route 108. Ils circulaient à 144 km/h dans une zone de 90 km/h.

Chacun d'entre eux a reçu une amende de 806 $ en plus de s'être mérité 10 points d'inaptitude. Leur permis de conduire respectif a été suspendu durant sept jours.

Capacités affaiblies

En fin de semaine, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté deux conducteurs parce qu'ils ont conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool. À Saint-Benoît-Labre, une femme de 52 ans a légèrement dépassé la limite autorisée. À Saint-René, un homme de 49 ans s'est fait prendre au volant avec plus de 160 mg d'alcool par 100 millilitres de sang.

Quant à eux, toujours en fin de semaine, les policiers ont intercepté deux hommes, les 10 et 11 novembre, âgés de 56 ans et de 51 ans, à Saint-Joseph-de-Beauce. « Pour la garde et contrôle d'un véhicule moteur avec les capacités affaiblies par l'alcool, ils s'exposent aux mêmes conséquences qu'une conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool », mentionne le Centre de services de Saint-Georges.