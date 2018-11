Fin des entraves majeures sur l'autoroute 20 à la hauteur de Lévis

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a annoncé la fin des entraves majeures du chantier de l'élargissement de l'autoroute 20 en direction est, entre les kilomètres 314 et 318, à Lévis.

Ces travaux consistaient notamment en l'ajout d'une troisième voie de roulement, la construction de ponceaux et l'asphaltage de la chaussée. Rappelons qu'en début de projet, en 2017, de nouveaux lampadaires (hauts-mâts) ont également été installés sur cette portion de l'autoroute.

Cet élargissement aura pour effet d'améliorer la fluidité de la circulation en direction est sur le territoire de Lévis, où plus de 90 000 véhicules, en moyenne, circulent chaque jour. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration des deux dernières années.

« Le gouvernement du Québec est fier de souligner la fin des entraves majeures du chantier de l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les citoyens de Lévis, ainsi que pour ceux de la région de la Chaudière‑Appalaches, qui pourront désormais bénéficier de déplacements plus fluides et efficaces », a affirmé François Bonnardel, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie.

Faits saillants :