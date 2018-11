Un homme est victime d'extorsion suite à l'échange d'images sexuellement explicites

Un homme de la MRC Beauce-Sartigan a été victime d’extorsion après avoir procédé à l’échange d’images sexuellement explicites sur les médias sociaux.

Les patrouilleurs du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont ouvert un dossier d’extorsion suite à une plainte de citoyen. Un homme a répondu à une demande d’amitié sur les réseaux sociaux amenant une relation de confiance avec une jeune femme. Ceux-ci ont procédé à l’échange d’images à caractère sexuel. Cependant, il a été exigé à la victime un montant d’argent à défaut de quoi ces images seraient diffusées à tous ces contacts.

La Sûreté du Québec recommande à toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs de ne jamais verser les sommes exigées. De plus, elle doit immédiatement mettre fin à tout contact avec son interlocuteur, conserver la preuve et signaler les faits à la police locale. Si ces faits ont eu lieu via un réseau social, elle doit également en avertir l’administrateur.

Pour plus d’informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec ou à consulter le Centre antifraude du Canada : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/