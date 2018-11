Les autorités rappellent aux conducteurs d'adapter leur vitesse aux conditions routières

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et Robert-Cliche ont répondu entre le 13 et le 16 novembre à plusieurs collisions dont deux avec blessés mineurs et une avec blessure grave, dont on ne craint pas pour la vie du conducteur.

Ces collisions se sont produites principalement pendant les chutes de neige abondantes.

Rappelons que les sorties de route peuvent être causées par une vitesse inadaptée aux conditions climatiques et routières. Ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont responsables des collisions, mais bien le fait que les conducteurs n’adaptent pas adéquatement leur vitesse en fonction de ces conditions.