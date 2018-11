Une collision entre un véhicule et un cheval est survenue hier sur la route 204. Le conducteur a subi des blessures mineures.

Les autorités ont été contactées à 20h15 hier soir sur la route 204 à Saint-Martin, près de la rivière à la truite. Le véhicule est en très mauvaise condition, mais le conducteur s'en est, somme toute, bien tiré.

Les autorités ne savent pas si la bête a succombé à ses blessures. On ne sait pas non plus pourquoi l'animal se trouvait sur la route.