Arrestations et perquisitions à St-Michel-de-Bellechasse et à Saint-Georges

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé, hier le 28 novembre, à quatre perquisitions en matière de stupéfiants incluant deux résidences et deux véhicules, dans les secteurs de St-Michel-de-Bellechasse ainsi que de Saint-Georges.

Trois individus ont été arrêtés en lien avec ces perquisitions, soit un homme de 25 ans et une femme de 27 ans de St-Michel-de-Bellechasse, ainsi qu’une femme de 20 ans de Saint-Georges; deux d’entre eux ont été libérés avec un engagement et des conditions strictes à respecter. Ils pourraient éventuellement faire face à des accusations reliées à la drogue saisie à leur résidence et reviendront à la Cour à une date ultérieure. Quant à la troisième personne, elle fut libérée et son dossier procédera par voie de sommation; elle pourrait également faire face aux mêmes types d’accusations que les deux autres.

Voici les éléments qui ont été saisis lors des perquisitions :

- Un peu plus de 23 grammes de cocaïne

- Environ 38 comprimés de métamphétamines

- Un peu plus de 2600 ml de GHB

- Près de 150 comprimés de médicaments d’ordonnance

- Un peu plus de 1300 $ en argent canadien

- 6 téléphones cellulaires

- Plusieurs articles servant à la transformation et au trafic de cocaïne

Ces arrestations font suite à une enquête amorcée, il y a quelques mois, par les enquêteurs du Centre de services de Sainte-Marie. C’est grâce à leur travail d’enquête, ainsi qu’à des informations reçues du public, qu’il a été possible d’aboutir à de tels résultats.