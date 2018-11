Guillaume Bolduc était intoxiqué par de la drogue et de l'alcool

Guillaume Bolduc, qui avait été abattu par un policier le 10 août 2017 est décédé suite à un polytraumatisme par arme à feu, c’est que dévoile le rapport du coroner.

Guillaume Bolduc avait été interpellé par les policiers alors qu’il était assis au milieu du boulevard Lacroix et qu’il frappait les capots de voiture en « saluant » les conducteurs. Il avait alors pris la fuite dans le stationnement d’un concessionnaire automobile où l’avait poursuivi un policier.

Le policier en question a dû faire feu quatre fois sur Bolduc après que ce dernier ait tenté de foncer sur lui avec un couteau à deux reprises.

On a tenté de réanimer l’homme de 25 ans dans l’ambulance, sans succès.

L’autopsie révèle que Guillaume Bolduc avait une concentration sanguine d’alcool de 0,04 et qu’il avait consommé du cannabis. Il n’avait jamais eu de problème de santé mentale répertorié et ne prenait pas de médicament. Son employeur le décrivait comme «fiable et travaillant».

Le coroner confirme que ce sont la drogue et l’alcool qui auraient conduit Guillaume Bolduc à commettre ces gestes.