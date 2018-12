Quatre cas d'alcool au volant, cette dernière fin de semaine à Thetford

Durant la dernière fin de semaine, quatre dossiers de conduite avec les facultés affaiblies ont été enregistrés par la Sûreté municipale de Thetford. Voici le compte rendu de ces quatre infractions graves. Un exercice qui devrait rappeler aux gens qu'il vaut mieux utiliser un service de raccompagnent plutôt que de faire face à la justice.

Premier cas

Une jeune conductrice âgée de 17 ans et soumise à la mesure « zéro alcool » a été arrêtée par les agents de la Sûreté municipale de Thetford Mines pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété suite à une sortie de route survenue vers 23 h 30, le 30 novembre, sur le boulevard Frontenac Ouest. Elle a été transportée au Centre hospitalier de Thetford Mines pour y soigner des blessures mineures. Par la suite, les policiers l’ont emmenée au poste pour y subir un alcootest.

Les échantillons d’haleine recueillis ont révélé des taux tout près du double de la limite légale. L’adolescente a été libérée sous citation à comparaître au Palais de Justice de Thetford Mines en Chambre de la Jeunesse en date du 18 mars 2019. Le véhicule qu’elle conduisait a été remisé en fourrière automobile au poste de police et son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours.

Deuxième cas

Les policiers sont intervenus sur la 7ème rue Nord suite à un appel concernant un altercation entre un homme et une femme vers 1 h 40 dans la nuit du vendredi au samedi 1er décembre. Les deux personnes étaient sous l’effet de l’alcool et les policiers ont pu déterminer que la femme âgée de 34 ans avait conduit un véhicule dans les minutes précédant l’arrivée des policiers au domicile de la dame.

La femme été arrêtée puis conduite devant l’alcootest pour y fournir des échantillons d’haleine. Les taux ont indiqué qu’elle dépassait la limite légale. Elle a été libérée sous citation à comparaître au Palais de Justice de Thetford Mines en date du 1er mars 2019. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été remisée en fourrière automobile au poste de police.

Troisième cas

Vers 3 h 40 du matin le samedi 1er décembre, un conducteur dans la file d’attente au Service au volant d’un restaurant a signalé aux policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines qu’il venait de se faire percuter par un véhicule se trouvant derrière le sien. Sur place, les patrouilleurs se sont entretenus avec une conductrice âgée de 43 ans ont procédé à son arrestation, vu son état d’ébriété avancé.

Les échantillons d’haleine mesurés avec l’alcootest ont indiqué des taux tout près du triple de la limite légale. Cette Thetfordoise a été libérée sous citation à comparaître au Palais de Justice de Thetford Mines en date du 1er mars 2019. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et le véhicule qu’elle conduisait mais qui ne lui appartenait pas a été saisi pour une période de 30 jours.

Quatrième cas

Un Thetfordois âgé de 58 ans a été intercepté à un barrage routier contre l’alcool au volant à l’angle de la 1ère rue et de la rue Notre-Dame Est au cours de la nuit du samedi au dimanche 2 décembre vers 3 h 10 du matin avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les policiers ont procédé à son arrestation et l’ont conduit devant l’alcootest où les taux mesurés ont indiqué qu’ils étaient supérieurs à la limite légale. Il a été libéré sous citation à comparaître en date du 1er mars 2019. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été remisé en fourrière automobile au poste de police.