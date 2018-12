Arrestations pour voies de fait et pour trouble de l’ordre public

Certains dossiers ont retenu l’attention des policiers de Thetford Mines au cours des derniers jours.

Une Thetfordoise âgée de 41 ans, Marie-Claude Perreault, a été arrêtée par les patrouilleurs de la Sûreté municipale, le mardi 27 novembre, pour des voies de fait commis à l‘endroit d’une victime de sexe masculin. Elle a comparu au palais de justice de Thetford Mines, le jour même, sous une accusation de voies de fait et pour avoir contrevenu à une condition d’une promesse de remise en liberté, parce qu’au moment des événements, il lui était interdit d’entrer en contact avec cette victime. Elle a été libérée sous engagement assorti de plusieurs autres conditions.

Le Thetfordois Michael Gagné, âgé de 34 ans, a été arrêté par les enquêteurs de la Sûreté municipale, le vendredi 30 novembre, pour avoir contrevenu à un engagement de ne pas troubler l’ordre public. L’accusé s’est rendu au domicile d’une victime de sexe féminin et il s’en est pris verbalement à elle, malgré que cela lui soit interdit par la Cour. Lors de son arrestation, ce dernier a résisté, ce qui lui a également valu une accusation d’entrave au travail des agents de la paix en plus des six chefs de bris d’engagement. Il a comparu au palais de justice de Thetford Mines le même jour et il a été libéré sous engagement assorti de plusieurs conditions.