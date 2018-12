Trois arrestations reliées à l'alcool au volant à Thetford

Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines sont aux aguets pour contrer la conduite avec facultés affaiblies. Malgré tous les services de raccompagnements disponibles, trois arrestations pour conduite avec facultés affaiblies ont été effectuées le week-end, portant ainsi le compte à 7 arrestations en 10 jours.

Crise suicidaire et alcool au volant

Vers 12 h 40 vendredi 7 décembre, la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska a signalé aux policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines qu’un résident de Victoriaville âgé de 26 ans avait tenu des propos suicidaires et qu’il était de Thetford Mines. La vigilance des patrouilleurs de Thetford Mines a permis de localiser l’individu sur le boulevard Frontenac au volant de son véhicule en état d’ébriété. Après avoir été arrêté, il a été emmené devant l’alcootest où des taux de plus du double ont été obtenus. Cet homme devra comparaître le 1er mars 2019 au Palais de Justice de Thetford Mines. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. Les policiers ont contacté des intervenants afin qu’ils puissent le soutien approprié à l’homme en crise suicidaire.

Près de trois fois la limite permise

Au cours de la nuit de vendredi au samedi, vers 3h du matin, les patrouilleurs de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont surpris un homme au volant de son véhicule en train de texter. Les policiers ont remarqué des signes de capacités affaiblies par l’alcool au moment de s’entretenir avec l’individu. Le Thetfordois âgé de 35 ans a été arrêté puis conduit au poste où les échantillons d’haleine recueillis ont indiqué des taux tout près du triple de la limite légale. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Un constat d’infraction au montant total de 484$ assorti de 5 points d’inaptitude lui a été signifié. Il a été libéré sous citation à comparaître au Palais de Justice de Thetford Mines en date du 1er mars 2019.

Un conducteur de motoneige avec les facultés affaiblies

Le conducteur d’une motoneige qui circulait en bordure du chemin public a été arrêté par un patrouilleur du Service de police de Thetford Mines après qu’il eut quitté le stationnement d’un bar de la rue Notre-Dame Est vers 16 h 30 le samedi 8 décembre. Les échantillons d’haleine recueillis avec l’alcootest ont indiqué des taux supérieurs à la limite légale. Le Thetfordois âgé de 68 ans devra comparaître au Palais de Justice de Thetford Mines le 1er mars 2019. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et la motoneige a été remisée en fourrière automobile au poste de police.