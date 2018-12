5 jeunes arrêtés pour trafic de stupéfiants

Les policiers ont perquisitionné un logement de la 120e rue à Saint-Georges et y ont saisi du cannabis et de l’huile illégalement obtenus ainsi que des comprimés de méthamphétamine. Cinq personnes âgées de 15 et 19 ans ont été arrêtées.

La Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la MRC de Beauce-Sartigan, a mené une opération en lien avec la vente de cannabis et le trafic de stupéfiants le 13 décembre 2018 à Saint-Georges. Cinq personnes ont été arrêtées sur les lieux, soit 2 femmes et 3 hommes âgés de 15 et 19 ans. Ils pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ils comparaîtront par voie de sommation.

La Division des Enquêtes sur la contrebande via le programme ACCES-Cannabis a pour mandat de lutter contre le commerce illicite du cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois afin de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes afin de les protéger des dangers de l’usage de cette substance et diriger les consommateurs adultes actuels vers un marché légal et plus sécuritaire.