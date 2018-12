Des fraudeurs se servent de Facebook pour piéger des Beaucerons

Des consommateurs des Etchemins et de la Nouvelle-Beauce ont contacté l’Association coopérative d'économie familiale (ACEF) au cours des dernières semaines après avoir reçu la visite d’entrepreneurs qui, à des prix exagérés, proposaient l’isolation de leur entretoit. Tous avaient été attirés par une annonce Facebook.

Après la sollicitation par télémarketing, des entreprises de la rénovation s’invitent sur Facebook et piègent maintenant les consommateurs via les réseaux sociaux. En effet, au cours des dernières semaines, plusieurs consommateurs ont rapporté à l’ACEF avoir été floués par des entreprises malveillantes après avoir vu des publicités en ligne. L’ACEF vous invite à vous méfier et à être vigilant, Facebook ne fait aucune vérification quant à l’honnêteté des entreprises qui publient sur leur populaire site.

Vous aurez peut-être remarqué des annonces vous proposant une inspection de votre entretoit gratuitement ou des concours vous permettant de « gagner votre isolation avant l’hiver ». Les fraudeurs font référence au crédit d’impôt RÉNOVERT du Gouvernement du Québec. Certaines entreprises vont même jusqu’à s’en approprier le nom.

Un piège pour les consommateurs

Tout comme pour les thermopompes, la stratégie est la même. Le vendeur/inspecteur prétend que le niveau de contamination de l’entretoit est si important que cela met en péril la santé des occupants, voire met à risque toute la charpente de la maison. Puis il répète de façon insistante que les consommateurs doivent agir au plus vite et surtout signer un contrat. Les travaux sont souvent effectués le lendemain.

L’ACEF encourage les gens à être prudents et, en cas de doute, à contacter leur ACEF pour s’informer sur les éventuels recours. Il faut savoir que les consommateurs peuvent annuler une vente faite en porte à porte dans un délai de 10 jours, sans conséquence, et ce, même si les travaux sont déjà effectués. Au-delà de ce délai, d’autres recours existent pour lesquels ils peuvent être accompagnés.

Quelques conseils de l'ACEF avant de signer un contrat