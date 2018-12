Incendie au Royal Mat de Beauceville

Un incendie sévirait présentement depuis 22 h 30 dans un dépôt de pneus chez Royal Mat, situé à Beauceville.

Selon un citoyen, le SSI de Saint-Joseph aurait prêté secours avec l'échelle. Une pelle mécanique aurait été demandée ensuite de toute urgence. Il y aurait un risque que le feu se propage en raison des forts vents.

À 22 h 40, on aurait demandé d'aviser le maire ainsi qu'un organisme gourvernemental et l'échelle de Saint-Georges aurait été également demandée.

La Sûreté du Québec aurait été dépêchée sur place pour la circulation et pour avoir une ambulance en prévention. À 22 h 54, l'aide du SSI de Saint-Victor, avec six pompiers, aurait été demandée en renfort.

Dans les environs de 23 h 00, il y aurait eu demande à Hydro-Québec et à Énergir pour une coupure de courant et pour fermer l'alimentation en gaz naturel.

Toujours selon nos informations, l'embrasement serait généralisé. Et on viendrait à l'instant de demander à Urgence Environnement une évaluation de la fumée, en raison de sa densité et de sa progression, qui se dirige à l'horizontale.

Plus de détails à venir.