Perquisitions en lien avec un important réseau de drogue en Beauce

Des perquisitions en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants ont lieu ce matin à Sainte-Marguerite et à Scott. L'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) mène cette opération visant un réseau de trafiquants ayant des liens avec des membres influents des Hells Angels.

Ces perquisitions font partie d’une plus grande opération qui s’étend à travers le Québec et au Nouveau-Brunswick, notamment à Québec, Saint-Jérôme, Longueuil et Brossard. L’ENRCO s’attaque à un réseau de drogue installé dans l’est de la province et au Nouveau-Brunswick.

Selon Ann Mathieu du service des communications de la Sûreté du Québec, il est encore impossible de déterminer le nombre de policiers qui sont déployés en Beauce uniquement.

Ce sont 15 résidences, deux commerces et 18 véhicules qui sont la cible de cette opération. Aucune arrestation n’est prévue pour le moment.

Plus de détails à venir.