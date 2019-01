Un incendie s’est déclaré ce matin, vers 3 h 45, dans une résidence du rang Merisière de Saint-Louis-de-Gonzague.

La Sûreté du Québec a été notamment dépêchée sur les lieux pour faire la circulation dans le secteur. Selon nos informations, tous les résidents étaient sortis de la maison. Aucune ambulance n’a été demandée sur les lieux.

Pour l'instant, la Sûreté du Québec n’était pas en mesure d'en dire plus sur la cause et les circonstances de cet incendie. Plus de détails à venir.