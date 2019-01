Délit de fuite à Saint-Georges : l'accusée libérée sous promesse de comparaître

La femme originaire de Saint-Côme arrêtée vendredi dernier pour délit de fuite et conduite en état d’ébriété a été libérée sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

La femme de 26 ans a comparu une première fois au Palais de justice samedi dernier. Elle fait face à plusieurs chefs d’accusation, soit conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles, entrave au travail des policiers et voies de fait sur un agent de la paix .

Rappelons que cette dernière a causé un accident à Saint-Georges au coin de la 25e Rue et de la 30e avenue avant de s’esquiver des lieux. La conductrice ne possède pas de permis de conduire et plus du double de la limite permise d'alcool a été détecté dans son sang.

Le conducteur de l’autre véhicule a été blessé grièvement dans l’accident, mais on ne craindrait pas pour sa vie. La passagère a, elle aussi, subi des blessures, mais plus légères.