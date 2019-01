Arrestation d’un Thetfordois recherché pour 4 mandats

Le jeudi 10 janvier vers 17 h 40, les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont procédé à l’arrestation du Thetfordois Yannick Fillion, âgé de 28 ans, qui était au volant de son véhicule, parce que celui-ci était recherché sous 4 mandats d’arrestation de la Sûreté du Québec.

De plus, cet individu faisait l’objet de recherches de la part de leur Service à titre de suspect dans un dossier d’action indécente. En effet, une dame a signalé aux policiers qu’au mois de décembre dernier, cet homme l’aurait invité à le regarder alors qu’il se masturbait dans son véhicule. L’homme a passé la nuit dernière en cellule et a comparu au palais de justice de Thetford Mines, le vendredi 11 janvier, sous une accusation d’action indécente, en plus de comparaître pour les mandats d’arrestation dont il faisait l’objet.

À la suite de sa comparution, il est demeuré détenu et il a été conduit au Centre de détention de Québec. La suite des procédures a été fixée aujourd’hui, le lundi 14 janvier, au palais de justice de Thetford Mines.

De plus, un constat d’infraction au montant total de 486 $ lui a été signifié pour avoir circulé avec un véhicule dont la plaque d’immatriculation n’avait pas été renouvelée à échéance. Le véhicule qu’il conduisait a été remisé en fourrière automobile au poste de police.