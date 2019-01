Bilan des activités policières : Vol de gâteaux et collisions matérielles

Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire du Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec.

Collisions

Le 9 janvier, 5 collisions matérielles ont été répertoriées sur le territoire de la MRC de Robert-Cliche. Les policiers de la Sûreté du Québec étaient en opération dégivreur, compte tenu des fortes précipitations de neige.

Le 8 janvier vers 05h45, un véhicule a fait une sortie de route et est entré en collision avec un poteau d’Hydro-Québec, situé à l’intersection de la route 204 et de la route de Sainte-Sabine, à Sainte-Justine. Un véhicule lourd, qui passait à cet endroit, a accroché les fils qui pendaient sur la route. La route 204 a été fermée pendant quelques heures. Ce qui a également causé une panne d’électricité et une panne téléphonique touchant trois municipalités de la MRC des Etchemins, soit Sainte-Sabine, Saint-Camille et Saint-Magloire et plusieurs municipalités de la MRC de Montmagny. Personne n’a subi de blessure lors de cette collision.

Alcool au volant

Dans la nuit du vendredi 11 au 12 janvier 2019, un automobiliste de 28 ans, de Saint-Joseph a été intercepté sur l’avenue de palais à Saint-Joseph. Arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, il a soufflé plus de 2 fois et demie la limite permise par la loi. Il comparaîtra le 12 avril prochain au palais de justice de Saint-Joseph.

Vol de gâteaux

Le 14 janvier dans un secteur industriel de la ville de Saint-Georges, une introduction par effraction est survenue dans une remorque-entrepôt d’une compagnie de produit alimentaire. Une quinzaine de caisses de gâteaux ont été volées. Une enquête est en cours.