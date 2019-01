Vols qualifiés à Sainte-Marie : Yanick Gagné arrêté

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Sainte-Marie ont procédé le 16 janvier dernier à l’arrestation de Yanick Gagné 18 ans de Sainte-Marie. Ce dernier avait commis plusieurs vols qualifiés au mois de juillet et août dernier.

Rappelons que le 15 juillet, les 20 et 21 août dernier, un individu s’était présenté cagoulé et armé dans trois commerces de Sainte-Marie, exigeant le contenu du tiroir-caisse. Celui-ci a comparu au palais de justice de Saint-Joseph le 17 janvier et demeure détenu pour la suite des procédures.