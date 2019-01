Les écoles de la CSBE seront fermées aujourd'hui

En raison des conditions météorologiques, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a pris la décision de fermer tous ses établissements, aujourd'hui le 24 janvier. Les écoles des Commissions scolaires des Appalaches et de la Côte-du-Sud sont également fermées.

Les cours sont suspendus pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Quant aux services de garde, l'ouverture de ceux-ci est dictée par la politique dictée à cet effet par chaque conseil d'établissement. Pour les activités prévues en soirée en formation professionnelle et en éducation des adultes, la population sera avisée au courant de la journée. L'information sera disponible sur le site Internet et sur la page Facebook de la Commission scolaire.

L’École Jésus-Marie de Beauceville sera également fermée.

Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches suspend également ses cours pour l'ensemble de ses centres de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic. Les bureaux administratifs demeurent toutefois ouverts.