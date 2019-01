Arrestations pour conduite avec facultés affaiblies en Beauce et les environs

Durant les derniers jours, plusieurs conducteurs ont été interceptés ou arrêtés en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies.

Dans la période du 17 au 20 janvier, 4 conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies soit par l’alcool ou la drogue. Les policiers du CS de Saint-Georges travaillent de concertation dans l’ensemble du territoire afin de contrer cette problématique.

De ce fait, plusieurs opérations en sécurité routière sont organisées régulièrement et stratégiquement à cet effet. Alors, si vous fêtez et que vous comptez prendre de l'alcool, laissez votre auto à la maison et choisissez une solution de rechange. Il en existe plusieurs. L'important, c'est d'y penser avant de sortir.

Tolérance zéro pour un homme d’Adstock

Le 20 janvier dans le secteur d’Adstock, un jeune homme de 20 ans, soumis à la mesure tolérance zéro alcool, a été intercepté alors qu’il avait consommé. Son véhicule fût remisé et un constat d’infraction lui a été remis, impliquant 486 $, 4 points d’inaptitude et une suspension de permis pour une période de 90 jours.

La Sûreté du Québec rappelle que les conducteurs de 21 ans et moins sont soumis à la mesure tolérance zéro, de même que les titulaires d'un permis d'apprenti conducteur ou d'un permis probatoire.

Un homme souffle au-delà de la limite permise

Le 17 janvier 2019 vers 20 h 45, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont intercepté un automobiliste de 45 ans de Saint-Georges pour vérification sur le boulevard Renault à Beauceville. Arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, il a soufflé plus d’une fois et demie au-delà de la limite permise par la loi. Il comparaîtra le 26 avril prochain au palais de justice de Saint-Joseph. De plus, il a reçu un constat d’infraction de 511 $ incluant les frais, puisqu’il circulait avec un véhicule non assuré.

À cet effet, saviez-vous que le propriétaire d’un véhicule a l’obligation d’assurer celui-ci? Au Québec, la loi exige que tous les propriétaires d'un véhicule aient une police d'assurance responsabilité civile pour un minimum de 50 000 $. Cette assurance de base obligatoire sert à couvrir les dommages matériels que vous pourriez causer aux autres.

Pour plus d’informations au sujet des comportements à adopter en lien avec la consommation de l’alcool ou de la drogue, la mesure de tolérance zéro ou sur l’obligation d’assurer un véhicule, vous pouvez consulter le site Internet de la SAAQ au www.saaq.gouv.qc.ca.