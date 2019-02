Deux dormeurs arrêtés à St-Georges

Dans la nuit du 1er février, les patrouilleurs du poste la MRC Beauce-Sartigan ont reçu le signalement de deux personnes qui dormaient dans un véhicule stationné près de la 39e Rue à Saint-Georges.

C’est en réveillant les occupants que les policiers ont constaté que la conductrice était en état d’ébriété. Elle a été arrêtée pour avoir eu la garde et contrôle d’un véhicule automobile et refus de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé.

Une fois libérée, la dame souhaitait quitter avec son véhicule. Devant le refus des policiers, la situation a dégénéré. La femme et l’homme s’en sont pris physiquement aux policiers commettant ainsi des voies de fait. Ils ont été maîtrisés et arrêtés de nouveau.

La femme de 35 ans, en plus d’être accusée de conduite avec les capacités affaiblies et de refus, des accusations de voies de fait sur des agents de la paix et de méfaits pourraient être déposées.

Quant à l’homme de 39 ans, il devrait être accusé de voies de fait sur agents de la paix et de méfaits. Les deux contrevenants seraient originaires de la région du Lac Mégantic.