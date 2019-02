Depuis la fin janvier, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué 27 opérations ciblant les motoneiges et 14 opérations visant les quads. Ces opérations ont été effectuées dans les sentiers et aux intersections de chemins publics.

Au cours de ces patrouilles, plus de 1000 usagers ont été interceptés, 14 constats d’infraction et 8 avertissements ont été émis à des quadistes, tandis que 25 constats d’infraction et 17 avertissements ont été émis à des motoneigistes.