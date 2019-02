MRC de la Nouvelle-Beauce : interception de plusieurs véhicules sur l'autoroute 73

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté plusieurs véhicules durant la fin de semaine, entre autres pour possession de détecteur de radar et deux cas de conduite à sens inverse.



Lors d’une opération cinémomètre sur l’autoroute 73, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule avec un détecteur de cinémomètre (radar) à l’intérieur. L’appareil a été saisi et le conducteur de 39 ans a reçu un constat d’infraction et sera aussi accusé de supposition de personne. Selon l’article 251 du Code de la sécurité routière, il est interdit d’installer, de faire installer ou d’introduire, de quelque façon, ce type d’appareil dans un véhicule routier. Cette infraction est passible d’une amende de 686 $.

Cas de conduite à sens inverse

Le 3 février, vers 1 h 15, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont reçu un appel pour un véhicule qui circulait en sens inverse sur l’autoroute 73. Le véhicule était à la hauteur du kilomètre 81 à Saint-Anges et se dirigeait vers Québec. Le véhicule a été intercepté par les policiers et le conducteur fut arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. L’homme de 60 ans a échoué l’alcootest. Son taux d’alcoolémie était à près du double de la limite permise. Il fut libéré avec une citation à comparaître.

Le 5 février dernier, les policiers ont reçu un appel vers 4 h 45 pour un véhicule qui circulait en sens inverse sur l’autoroute 73. Le véhicule a été intercepté par les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce à la hauteur de Scott. La conductrice, une dame de 79 ans, était confuse et elle a été conduite au centre hospitalier de Lévis pour évaluation.