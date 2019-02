Conducteurs, attention aux toitures enneigées!

Comme prévu, et avec la quantité de neige qui est tombée dans la région jusqu’à maintenant, les policiers de la Sûreté du Québec sont encore plus présents sur les routes afin d’intervenir aux endroits stratégiques.

Ce matin, à Saint-Georges, les policiers ont intercepté certains véhicules dont le toit était enneigé.

Ce déploiement vise donc surtout les comportements des usagers sur les réseaux routiers, mais les conducteurs doivent également veiller à bien déneiger leur voiture et leurs phares et allumer ceux-ci afin de rendre leurs déplacements plus sécuritaires.

Un contrevenant peut recevoir une amende de 108 $.