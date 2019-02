Trois établissements sont ouverts ce soir

Aujourd'hui, le mardi 26 février 2019, les formations et activités prévues en soirée auront lieu seulement dans les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes de Saint-Georges, soit le Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin, le Centre de formation professionnelle Pozer et le CIMIC.

Tous les autres établissements de la CSBE, incluant le Centre de formation des Bâtisseurs, sont fermés pour la soirée et les activités qui y étaient prévues n’auront pas lieu.

Prière de noter que la séance du comité exécutif et celle du conseil des commissaires de la commission scolaire qui étaient prévues pour ce soir sont reportées.