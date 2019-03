Les neufs employés de Fabrication RH ont déjà trouvé du travail

Les employés de Fabrication RH ont déjà trouvé du travail après l’incendie qui est survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Rémi Poulin, propriétaire de l’entreprise, explique que le contexte de pénurie de main-d’oeuvre a facilité la recherche d’emploi pour son personnel.

Il faut savoir que les mécaniciens-monteurs-soudeurs sont très demandés dans la région. Immédiatement après les événements, M. Poulin affirme avoir reçu plusieurs appels pour solliciter les services des employés qui venaient de perdre leur emploi dans le brasier. Pour le propriétaire de Fabrication RH, relocaliser son équipe était une priorité.

L’autre priorité est de trouver une manière d’assumer les contrats qui avaient été octroyés à l’industrie spécialisée dans la gestion de projets d’assemblage métallique. M. Poulin a expliqué que les entreprises qui oeuvrent dans le même domaine lui ont prêté main-forte.

« On se connaît tous dans le milieu. Tout le monde sait que ça peut lui arriver demain matin. »

Les causes de l’incendie restent floues, mais on sait qu’il ne s’agit pas d’actes criminels.

La suite reste incertaine pour le président de Fabrication RH. Difficile de dire s’il va reconstruire le bâtiment. Si on procédait à une reconstruction, l’entreprise n’ouvrirait pas ses portes avant un an et il faudrait repartir à zéro. Rémi Poulin se console en se disant qu’il a encore un toit sous lequel dormir et que la vie suit son cours.