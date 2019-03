Deux automobilistes interceptés pour excès de vitesse en Beauce

Les policiers du Centre de service de Saint-Georges ont intercepté récemment deux automobilistes pour excès de vitesse dans les municipalités de Saint-Odilon et de Tring-Jonction.



Le 21 mars vers 18 h 45, un automobiliste de 19 ans de Lac-Etchemin a été intercepté sur la route 276 à Saint-Odilon. L’homme circulait alors à un peu plus de 200 km/h dans une zone de 90 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 1978 $ en plus de 24 points d’inaptitude. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours.

Le 24 mars vers 1 h 30, un automobiliste de 36 ans de Québec a été intercepté sur la route 112 à Tring-Jonction alors qu’il circulait à près de 110 km/h dans une zone de 50 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 871 $ en plus de 10 points d’inaptitude. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours.