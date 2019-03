Victimes d'un cyberprédateur recherchés par le SPVM

Les réseaux sociaux peuvent être une arme à double tranchant pour les personnes mal intentionnés. C'est le cas du trentenaire Yvon Germain qui a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal récemment pour leurre d'enfant et incitation à des contacts sexuels. Le SPVM est à la recherche de victimes potentielles de l'homme de 31 ans.

Yvon Germain est entré en contact avec au moins quatre jeunes filles âgées entre 13 et 15 ans dans le but de commettre l'infraction de leurre informatique et d’inciter les jeunes à des contacts sexuels. Il ciblait ses victimes sur différents sites de discussion et leur proposait rapidement de commettre des gestes à caractères sexuels. M. Germain est résident de Montréal, mais la majorité de ses victimes demeuraient dans la région de la Beauce.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes. Le suspect utilisait son compte Facebook personnel et il envoyait des invitations par l'intermédiaire de l’application Messenger pour converser avec ses jeunes victimes. Le prévenu a comparu le 20 mars 2019 sous des chefs d’accusation de leurre d’enfant et d’incitation à des contacts sexuels. Il a été remis en liberté conditionnelle.

Quiconque possédant de l’information qui pourrait identifier cet homme peut communiquer avec le 911, se rendre à son poste de quartier ou communiquer avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.