Perquisitions et arrestations par les policiers de la MRC des Etchemins

Vendredi le 29 mars, un homme de 48 ans et une femme de 43 ans de Saint-Camille et de Saint-Magloire ont été arrêtés par les policiers de la MRC des Etchemins en relation avec du trafic de métamphétamines et de cocaïne.

Les deux individus sont demeurés détenus en attendant leur comparution. Les policiers ont procédé à deux perquisitions dans leurs résidences, le même jour, suite à l’obtention de mandats :

Voici les items saisis lors des perquisitions :

Résidence 1 :

- Près de 6 grammes de cocaïne

- Environ 15 grammes de cannabis illégal

- Un peu plus de 650 comprimés de métamphétamines

- Environ une dizaine de comprimés jaunes en forme d’œuf avec inscription C20

- 650$ en argent canadien

- Une quinzaine de listes de comptabilité

- Une tablette

- Un cellulaire

Résidence 2 :

- Près de 22 grammes de cannabis illégal dans 6 petits sacs

- Un peu plus de 0,80 grammes de cocaïne

- Une trentaine de cigarettes de contrebande

- Environ une dizaine de listes de comptabilité

L’enquête avait débuté en janvier 2019. Les policiers ont été en mesure d’arriver à de tels résultats grâce à de l’information du public et à leur travail d’enquête.