Un feu se déclare dans une résidence de Morisset-Station

Une résidence de Morisset-Station, située sur la route 275, a été la proie des flammes vers la fin de l'après-midi. Le SSI de Saint-Benjamin a été appelé sur les lieux.

L'incendie aurait débuté vers 16 h 50. À l'arrivée des pompiers, le feu était dormant et couvait depuis un bon moment, selon M. Stéphane Poirier, directeur du Service incendie de Saint-Benjamin.

Toujours selon ses dires, lorsque les pompiers sont entrés à l'intérieur de la résidence, le feu était étouffé en majeure partie. Cependant, l'incendie a causé des dégâts majeurs.