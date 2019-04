Inondations printanières : des inondations majeures à Beauceville

Les inondations printanières continuent à garder les autorités en alerte. Pour le moment, les villes de Beauceville et de Saint-Joseph sont les plus touchées.

À 6h30 ce matin, le mouvement des glaces a forcé à fermer l’installation de l’Opti-Jardin du CPE Jardin Dominique, ainsi que le boulevard Renault et l’avenue Lambert. Les autorités sont passées en mode alerte inondation majeure. Le pont de Beauceville est également fermé et un centre d’inscription aux sinistrés est ouvert à l’Hôpital de Beauceville pour le côté ouest et un autre à l’école de Léry pour le côté est. La polyvalente Saint-François, l’école de Léry et l’École Jésus-Marie de Beauceville sont fermées. Le niveau de l’eau est actuellement à 154,039 m.

Le Centre de coordination est ouvert au Centre des loisirs et vous pouvez appeler au 418-774-9137 au poste 1500.

Fermeture à Saint-Joseph

La route 276 reliant la ville de Saint-Joseph à celle de Saint-Joseph des Érables est toujours fermée pour cause d’inondation majeure.

Vallée-Jonction

Depuis minuit, la ville de Vallée-Jonction a vu le niveau de la rivière monter rapidement causant des inondations mineures.

EnBeauce.com continuera à suivre la situation dans les prochaines heures.