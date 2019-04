Le maire de Beauceville fait le point sur les inondations

Voir la galerie de photos

La montée soudaine de la rivière Chaudière a pris par surprise de nombreux résidents ce matin. Les autorités ont tenu un point de presse, afin de tenir informer la population de la situation.

À lire également:

Inondations printanières : des inondations majeures à Beauceville

VIDÉO et PHOTOS: Inondations à Beauceville

Inondations à Beauceville : la situation ressemble à 1957 selon un sinistré

200 résidences ont été touchées par les inondations. Deux centres d'hébergement ont été ouverts , l'un au centre hospitalier de Beauceville pour la rive ouest et le second à l'École de Léry pour la rive est. Pour l'instant, 30 personnes y sont hébergées.

Le niveau de l'eau est stable depuis quelques heures, mais les autorités demandent aux citoyens de rester aux aguets et de ne pas sortir de leur résidence tant et aussi longtemps que des indications contraires leur soient transmises. Le secteur le plus touché est celui du boulevard Renault.

Afin de connaître l'état des routes, les usagers sont priés de composer le 511 avant de se déplacer.

Lors du point de presse, il a été mentionné que la situation peut se comparer à celle des inondations de 1991, mais qu'à la différence cette année il y a beaucoup moins de glace un plus grand volume d'eau.

Consignes pour les sinistrés

Invitation aux gens touchés à remplir le formulaire en ligne de déclaration de sinistre et de respecter les diverses consignes pour leur propre sécurité. Contactez le centre de coordination si vous avez besoin d’hébergement advenant une évacuation.

Le Centre de coordination est ouvert au Centre des loisirs et vous pouvez appeler au 418-774-9137 au poste 1500.

Une rencontre d'information pour la population aura lieu prochainement.

En collaboration avec Maude Ouellet d'EnBeauce.com