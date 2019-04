Les sinistrés de Beauceville pourront se prévaloir du nouveau programme d'indemnisation

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’est rendue à Beauceville mardi après-midi pour signifier son appui aux sinistrés suite aux inondations majeures.

Cette dernière était accompagnée des députés de Beauce, Samuel Poulin et Luc Provençal.

« Je tenais à constater par moi-même l'étendue des dégâts. Ces événements ne sont jamais faciles et nous rappellent l'importance de la collaboration entre les divers intervenants. »

Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

Après avoir tenu un point de presse, la ministre en a profité pour rendre visite aux sinistrés installés dans l’école de Léry. Rappelons qu’un deuxième centre a aussi été aménagé au Centre hospitalier de Beauceville où ils auront aussi droit à de l’aide psychosociale. Le maire de Beauceville, François Veilleux, a toutefois précisé que la majorité des sinistrés avaient choisi de séjourner chez des proches ou des membres de leur famille.

Nouveau programme général d'indemnisation

La ministre Guilbault avait tout juste fait l’annonce lundi d’un nouveau programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Cette dernière le décrit comme « plus efficace et surtout plus humain ».

Ce programme prévoit plusieurs mesures qui vont de l’hébergement temporaire au relogement permanent. De plus, les victimes n’auront plus à fournir de pièces justificatives pour pouvoir toucher les différentes indemnisations.

Le gouvernement de François Legault souhaitait aussi accélérer le processus d’indemnisation suite aux importantes inondations qui ont eu lieu en 2017. Rappelons que 1750 personnes touchées par cette catastrophe ont toujours un dossier actif.

Si vous êtes touchés par les inondations et souhaitez en savoir plus, veuillez consulter le site suivant.