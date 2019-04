Inondations : une crue de 100 ans à Sainte-Marie

Voir la galerie de photos

Samedi vers 17h25, le niveau de la rivière Chaudière était monté à une inondation majeure, mais dans la nuit l’eau a continué sa progression à Sainte-Marie.

La ville n’avait pas connu une crue aussi haute depuis 100 ans. Le Maire de la ville Gaétan Vachon dit croire dépasser les crues de 1987 et 1991. Il ne se rappelle pas d’avoir vu autant d’eau. Les autorités ont été obligées d’évacuer pas loin de 600 résidences touchées par les inondations. Les commerces du Centre-ville sont inondés.

À 8h, 657 personnes avaient été évacuées.

La ville a déclaré la situation d’alarmante. Ils croyaient hier soir que l’eau ne monterait plus, mais finalement c’est durant la nuit que le niveau de la rivière a augmenté.

Le Centre d’urgence qui était installé au Centre-ville a été forcé ce matin de déménager au Centre Caztel. Actuellement, les autorités croient que l’eau a cessé de monter et s’est stabilisée, mais ils demeurent alertes.

Fermeture de route

À 10h45, le boulevard Vachon Nord est ouvert à la circulation en alternance.

Les routes fermées sont : le boulevard Larochelle, l’avenue Duchesnay, avenue Marguerite-Bourgeoys, rue Notre-Dame Sud entre les avenues Saint0Georges et Saint-Honoré, le rang Saint-Étienne Nord et Sud, route 216 (Pont), route Chassé et les accès au centre-ville.

