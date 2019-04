Un incendie dans un garage à Vallée-Jonction

Hier soir, vers 22h50 , le Service de Sécurité Incendie de Vallée-Jonction a été appelé pour intervenir au coin de la rue d’Assise et Jacob pour un incendie d’un garage.

Selon le chef pompier du Service de Sécurité Incendie de Vallée-Jonction, Daniel Michaud, lorsqu’ils sont arrivés le bâtiment était embrasé et il était déjà perte totale. Ainsi, les pompiers se sont empressés de contrôler les flammes pour s’assurer qu’elles ne se propagent pas à la maison et au cabanon qui étaient non loin. L’incendie a été vite contrôlé et on ne déplore que des pertes matérielles.

Ce matin, les causes possibles avancées sont un problème électrique provenant d’une des deux voitures qui étaient à l’intérieur, mais pour le moment l’incendie est sous enquête. Selon une informatrice, l’une des voitures était une Pontiac Trans Am d’une valeur de 15 000 $ .