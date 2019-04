Perquisition dans une résidence de Saint-Victor

Les policiers de la MRC Robert-Cliche ont effectué une perquisition, hier le 24 avril, en matière de stupéfiants. Cette perquisition a eu lieu dans une résidence de la rue Commerciale à Saint-Victor.

Deux individus ont été arrêtés en lien avec cette affaire. L’un des individus, âgé de 15 ans, est demeuré détenu et devrait comparaître, aujourd’hui le 25 avril, au palais de justice de Saint-Joseph pour des accusations en lien avec les stupéfiants.



Quant au deuxième individu, âgé de 42 ans, celui-ci a été libéré. Cependant, il pourrait faire face à des accusations également en lien avec les stupéfiants.



Les policiers ont par ailleurs saisi environ 150 comprimés de médicaments sous ordonnance, 75 grammes de cannabis, un peu plus de 1000 $ et du matériel relié au trafic de stupéfiants.



Les policiers ont pu effectuer cette perquisition grâce à une enquête et à des informations reçues du public.