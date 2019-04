La route 276 fermée entre la ville de Saint-Joseph et la municipalité des Érables

Selon le site Internet du Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC), la route 276 est présentement fermée entre la Ville de Saint-Joseph et la municipalité des Érables.



De plus, toujours en ce qui concerne Saint-Joseph, l'image de la caméra est défectueuse, il ne faut pas s'y fier. Une partie du boulevard Larochelle, à Sainte-Marie, est également toujours fermée.



Secteurs sous surveillance



Avec la pluie qui est tombée aujourd'hui et jusqu'à présent, plusieurs secteurs sont sous surveillance. En plus de la ville de Saint-Joseph, il y a aussi celle de Sainte-Marie, la municipalité de Vallée-Jonction, le barrage Sartigan et la rivière Famine.