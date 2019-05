Un camionneur de Couture Expressway accusé d'homicide aux États-Unis

Un camionneur de l’entreprise de Saint-Benoît, Couture Expressway, a été accusé de l’homicide d’Arman Meco, après un incident survenu le 2 mai dernier, à Austintown en Ohio aux États-Unis.

Guillaume Pelletier, âgé de 24 ans, aurait causé la mort d’Arman Meco, un camionneur texan, dans une halte routière située sur la Route 46 à Austintown en Ohio.

La victime aurait été heurtée, puis traînée sur quelques mètres alors qu’elle marchait en regardant son téléphone portable avec ses écouteurs dans un stationnement.

La chaîne de nouvelles américaine WKBN rapporte qu’un enregistrement vidéo de l’incident, capté par un autre camion sur les lieux, aurait été retrouvé quelques semaines plus tard. Cette vidéo aurait changé la perception du capitaine de la police d’Austintown, Bryan Kloss, sur les événements. Selon lui, Guillaume Pelletier aurait eu suffisamment de temps et d’espace pour s’arrêter, ce qui lui aurait évité de faucher l’homme de 29 ans.

Toujours selon WKBN, on ne croit pas que l’alcool et la drogue seraient en cause, mais les enquêteurs tenteront d’obtenir l’historique d’appel du chauffeur québécois, afin de vérifier s’il n’aurait pas été distrait.

Guillaume Pelletier est désormais de retour au pays. Les procureurs, ainsi que la police sont en pourparler avec les avocats de Couture Expressway et espèrent que le camionneur se livrera aux autorités américaines.

Nous avons contacté l’entreprise Couture Expressway, anciennement SM Transport de Saint-Benoît, qui a refusé de commenter les événements.