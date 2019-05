Le camionneur accusé appelé à comparaître le 5 juin en Ohio

Le camionneur Guillaume Pelletier a été convoqué à la cour d’Austintown, le 5 juin prochain, dans le comté de Mahony. Selon toute vraisemblance, l’accusé devrait s’y présenter ou être représenté par son avocat, affirme le policier Shawn Pezzuolo.

À lire également :

Un camionneur de Couture Expressway accusé d'homicide aux États-Unis

La date de cette première comparution a été déterminée mardi au courant de la journée. Selon les informations de la police d’Austintown, l’employé de Couture Expressway serait représenté par un avocat de la compagnie, ainsi que par un avocat américain.

« Je présume qu’il se présentera. Il a un avocat ici aussi », nous a expliqué au téléphone le policier Shawn Pezzuolo.

Collaboration à l’enquête

L’entreprise basée à Saint-Benoît a fait savoir par voie de communiqué de presse qu’elle collabore à l’enquête qui est en cours.

« Nous sympathisons avec les familles éprouvées », a ajouté la direction pour conclure ce bref message.

M. Pezzuolo, responsable du dossier, affirme qu’il ne croit pas que des accusations supplémentaires seront déposées.

Participation à une activité de recrutement

La compagnie de transport, que nous avons rencontrée hier, n’a pas souhaité confirmer si M. Pelletier était toujours en fonction. Chose certaine, ce dernier a participé à une activité de recrutement qui avait lieu à Charlesbourg, le 8 mai, soit 6 jours après le drame. Une photo publiée sur le compte Facebook de la compagnie la journée même le montre en compagnie de deux de ses collègues. Celle-ci a depuis été retirée. Ce n’est que le 16 mai que les accusations criminelles ont été déposées.

Rapport de police

EnBeauce.com a obtenu une copie du rapport détaillé de la police d’Austintown, expliquant de manière précise le déroulement de l’incident.

Selon ce dernier, Arman Meco traversait le stationnement en partance du sud-ouest en direction nord-est quand Guillaume Pelletier l’a happé de front à une vitesse de 4 miles par heure, alors qu’il se déplaçait dans la cour d’ouest en est (voir la reproduction du schéma).

La vidéo provenant de la caméra du tableau de bord du semi-remorque conduit par Guillaume Pelletier montre que ce dernier aurait eu 7 secondes afin d’effectuer une manoeuvre pour éviter l’homme de 29 ans, ce que l’officier Shawn Pezzuolo a confirmé une seconde fois durant un entretien téléphonique.

« Bien que [Arman Meco] portait des écouteurs et qu’il n’ait jamais regardé s’il y avait de la circulation avant de traverser le stationnement, le conducteur de camion avait amplement le temps soit d’arrêter, soit d’éviter l’accident », conclut le rapport.

Rappelons que Guillaume Pelletier a lui-même appelé la police lors des tragiques événements et qu’il s’est soumis immédiatement de son plein gré à un test de dépistage de drogue et d’alcool. La police croit qu’une distraction est la cause du malheureux incident.