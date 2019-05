Un homme disparu à Saint-Honoré est retrouvé sain et sauf

Hier, le lundi 20 mai, un homme de 84 ans avait été porté disparu, alors que celui-ci était sorti prendre une marche vers 17 h 00.

La famille de l'homme a contacté la Sûreté du Québec (SQ) vers 22 h, lorsqu'elle a constaté que celui-ci n'était toujours pas revenu à sa résidence. Les policiers se sont alors rendus sur la route Shenley Est et ont débuté leurs recherches afin de retrouver le disparu.

Patrouilleurs et policiers en VTT ont alors ratissé le secteur et ont effectué leurs recherches durant toute la soirée sans localiser ce dernier. Un maître-chien avait aussi été mandaté. Ce n'est qu'au matin, vers 5 h 30, que l'homme a été retrouvé non loin de sa résidence par les policiers en VTT.

Les intervenants ne craignaient pas pour sa vie, mais comme il y avait possibilité d'hypothermie, l'homme a été transporté au centre hospitalier de Saint-Georges afin d'être évalué.