Rappel de produits de l'entreprise Rouge Viande inc.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Rouge Viande inc., située au 1000, route du Président-Kennedy, à Lévis, avise la population de ne pas consommer certains produits vendus par cette entreprise, s'ils n'ont pas été conservés en tout temps au réfrigérateur depuis le moment de l'achat.

En effet, ces produits ne comportent pas la mention « Garder réfrigéré jusqu'à utilisation » qui est exigée.

Les unités vendues jusqu'au 5 juin 2019

« FÈVES AU LARD AU SIROP D'ÉRABLE COSMOS », 500 ml

« FÈVES AU LARD AU SIROP D'ÉRABLE DÉLECTA » 500 ml

« FOND DE VEAU DÉLECTA », 500 ml

« SAUCE PORTO DÉLECTA », 250 ml

« SAUCE AU POIVRE DÉLECTA » 250 ml

« GRAISSE DE RÔTI DÉLECTA » 250 ml

« CRETONS COSMOS », 250 g

« CRETONS DÉLECTA » 250 g

« CRETONS CRÉMEUX DÉLECTA » 250 g

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 5 juin 2019 inclusivement, et ce, dans des établissements des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord et de Chaudière-Appalaches. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré et conditionnés dans des pots de verre munis d'un couvercle métallique. L'étiquette des produits comporte, outre leur dénomination propre, la mention « COSMOS » ou la mention « DÉLECTA ».

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cet avis par mesure de précaution. Les personnes qui ont une unité de ces produits en leur possession et qui ne l'ont pas conservée en tout temps au réfrigérateur sont donc avisées de ne pas la consommer. Elles doivent soit la retourner à l'établissement où elles l'ont achetée ou encore la jeter. Même si les produits ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, les consommer peut représenter un risque pour la santé. Il y a lieu de préciser qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé à ce jour au MAPAQ.