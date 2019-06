Un feu de résidence et un capotage sur la même intersection simultanément

Une résidence située à l’intersection de la 120e rue et de la route 204 à Saint-Georges a été la proie des flammes en fin d’après-midi, vers 16h. Selon le sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec, l’incendie aurait été causé par un électroménager.

Au même moment, deux véhicules sont entrés en collision au bas de la rue où les pompiers du service d’incendie de Saint-Georges étaient en intervention. L'un d'eux a fait un capotage et a terminé sa course dans un véhicule de police en l’endommageant légèrement. Toujours selon le sergent Bibeau, les personnes à bord auraient seulement subi des blessures mineures. Les causes de l’accident sont encore inexactes.

Plus de détails à venir.