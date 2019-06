Un jeune homme de 20 ans de Saint-Georges perd la vie au Grand lac Saint-François

Le corps d’un jeune homme de 20 ans originaire de Saint-Georges a été repêché au Grand lac Saint-François, lundi vers 18h30. Il s’agit de Félix Lafontaine. Il manquait à l’appel depuis 5 h hier matin.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), Félix Lafontaine et l’un de ses amis ont chaviré alors qu’ils étaient à bord d’un canot. L’autre jeune homme, plus chanceux, est parvenu à rejoindre la berge à la nage. Selon toute vraisemblance, les deux hommes ne portaient pas de veste de flottaison. Une enquête et une autopsie seront réalisées, afin de faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.

Une grande mobilisation impliquant les services d’urgence, les plongeurs de la Sûreté du Québec ainsi que des bénévoles a été mise en branle pour retrouver le jeune homme qui manquait à l’appel.