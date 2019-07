La SQ sensibilise les conducteurs de véhicules lourds à vérifier leurs freins

Les 4 et 5 juillet derniers, les policiers des MRC de la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche en collaboration avec les contrôleurs routiers de Lévis ont mené des opérations en zone de vérification des freins pour les véhicules de 3000 kg et plus.

Les opérations se sont déroulées sur la route 112 à Vallée-Jonction et sur la route 276 à Saint-Joseph. Une soixantaine de véhicules ont été vérifiés, dont 15 véhicules récréatifs. Un conducteur de véhicule lourd a reçu un constat d’infraction pour ne pas avoir respecté la signalisation dans le secteur.

Plusieurs conducteurs de véhicule récréatif et l’ensemble des véhicules assujettis à cette réglementation ont aussi été sensibilisés à l’obligation de vérifier les freins lorsque la signalisation l’exige.

Des opérations de surveillance sont planifiées tout au long de la saison en collaboration avec les contrôleurs routiers.