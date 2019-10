Des policiers de Sainte-Marie ont participé à une opération routière à Lévis

Des policiers du Centre de Services de Sainte-Marie ont participé le 17 juillet à une opération conjointe avec le Contrôle Routier sur le réseau autoroutier dans le secteur du grand Lévis.

Cette opération visait principalement les distractions au volant. Au total, 24 constats d’infraction ont été émis, dont 7 pour l’utilisation du cellulaire au volant et un pour le non-respect du corridor de sécurité sur une dépanneuse en action. Quatre agents observateurs étaient dans un autobus pour détecter les infractions et ensuite aviser les patrouilleurs qui réalisaient les interceptions et l’émission du constat d’infraction.

En plus des policiers de Ste-Marie, des postes autoroutiers nord et sud de l’unité d’urgence Est et des contrôleurs routiers du poste de Charny ont participé à l’opération.