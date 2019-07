Un accident impliquant 3 véhicules à Sacré-Coeur-de-Jésus

Vers minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, un accident impliquant trois véhicules est survenu sur la route 112 à Sacré-Coeur-de-Jésus.

Au total, six personnes étaient à bord. Elles ont toutes été transportées au centre hospitalier pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger. On croyait d’abord que l’une des victimes était blessée gravement, ce qui n'était pas le cas.

Christine Coulombe, porte-parole à la Sûreté du Québec n’était pas en mesure de donner plus de détails sur les circonstances de l’accident. On ne sait pas non plus si l’alcool était en cause.